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市场报道 | 2016年 7月 2日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因全球供应过剩

路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下滑，美国收割持续，预计将丰产，令全球供应过剩的情况更加严重。

CBOT软红冬麦期货触及九年低点，本周交投最活跃的合约跌7.7%，为两年最大单周跌幅，且为连续第四周下挫，期内跌幅达到13.3%。

国际谷物理事会将2016/17年度小麦产量预估上调至7.29亿吨，较6月预估增加了700万吨。

CBOT-7月小麦 收低15美分，报每蒲式耳4.16-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为131,247口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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