芝加哥期市：CBOT小麦收盘持坚，开盘走低后现空头回补

投行观点：戴文能源(Devon Energy)评级下调至持有--Jefferies
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路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二持坚，交易员称，因在价格跌至多年低位后出现一波低吸买盘和空头回补。
市场基本面仍疲弱，因供应充裕，且美国丰产将进一步增加供应。
但CBOT-9月指标软红冬麦合约 在跌穿20日波林格区间低端后得到支撑。
好于预期的出口检验报告也扶助小麦市场在开盘走低后回升。
美国农业部称，上周出口检验56.0598万吨美国小麦，高于前周的51.3769万吨，也高于分析师预估的35-55万吨区间。
CBOT-9月小麦 收高3-1/4美分，报每蒲式耳4.33-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为120,814口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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