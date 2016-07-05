芝加哥期市：CBOT小麦收盘持坚，开盘走低后现空头回补

路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二持坚，交易员称，因在价格跌至多年低位后出现一波低吸买盘和空头回补。

市场基本面仍疲弱，因供应充裕，且美国丰产将进一步增加供应。

但CBOT-9月指标软红冬麦合约 在跌穿20日波林格区间低端后得到支撑。

好于预期的出口检验报告也扶助小麦市场在开盘走低后回升。

美国农业部称，上周出口检验56.0598万吨美国小麦，高于前周的51.3769万吨，也高于分析师预估的35-55万吨区间。

CBOT-9月小麦 收高3-1/4美分，报每蒲式耳4.33-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,814口。(完)

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