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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，收割压力和出口需求疲弱抵消空头回补影响

路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，收割压力和出口需求疲弱抵消空头回补影响。

尽管今日下滑，但期价仍高于本周稍早触及的10年低点。

指标CBOT-9月软红冬麦期货 盘初上涨，但未能守住五日移动均线切入位之上的支撑位。

分析师预计，美国农业部周五早将公布，最近一周出口销售40-60万吨小麦，低于一周前的64.5335万吨。

CBOT-9月小麦 收低3美分，报每蒲式耳4.25-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,444口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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