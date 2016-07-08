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市场报道 | 2016年 7月 9日 星期六 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受空头回补带动

路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，触及一周高位，交易商称受空头回补带动。

全球供应充裕和有关美国收割持续，预计将丰产的报告限制了市场买盘。

本周交投最活跃的CBOT软红冬麦合约 升1.3%。

CBOT-9月小麦 收高9-1/2美分，报每蒲式耳4.35美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,200口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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