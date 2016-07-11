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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦挫，受累于玉米下挫和USDA数据发布前的仓位调整

路透芝加哥7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周一收低，受压于玉米下跌，以及美国农业部发布月度供需报告前一天的头寸调整。

分析师预计，美国农业部周二将上调美国小麦产量预估，及2016/17年美国和全球小麦结转库存预估。

美元 走高也给小麦市场带来压力，令美国小麦在全球市场的竞争力减弱。

CBOT-9月软红冬麦 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳4.30-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,790口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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