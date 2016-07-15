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市场报道 | 2016年 7月 16日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：技术性卖盘拖累小麦期货走低，本周周线下跌2%

路透芝加哥7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五走低，交易商称，因技术性卖盘，以及玉米和大豆市场回落带来的外溢影响。

CBOT-9月小麦期货 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳4.24-3/4美元，表现不及远月合约。

美国正在进行冬麦收割，收成大于预期，且预计去全球小麦结转库存达创纪录水平，由此产生了基本面压力。

本周，CBOT-9月小麦合约 累积下跌10-1/4美分，或2.35%，过去五周中第四周下跌。

法国农业农业办公室称，截至7月11日该周，法国软红冬麦生长优良率为49%，低于之前一周的59%。不利天气影响已促使分析师下调了收成预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为139,322口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)

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