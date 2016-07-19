芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，跟随玉米和大豆急跌走势

美国和全球供应充裕进一步加重小麦市场压力。美国农业部之前预计，全球小麦库存将在2016/17市场年度末触及纪录高位。

农业部周一晚些时候报告，上周美国春麦生长优良率为69%，低于之前一周的70%，与分析师预期一致。

农业部报告还显示，美国冬麦收割完成率为76%，之前一周为66%，且略高于五年均值73%。