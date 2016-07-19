芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，跟随玉米和大豆急跌走势

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌，交易商称，跟随玉米和大豆市场深跌走势。
美国和全球供应充裕进一步加重小麦市场压力。美国农业部之前预计，全球小麦库存将在2016/17市场年度末触及纪录高位。
CBOT-9月小麦期货 收跌11-1/2美分，报每蒲式耳4.18美元，盘中触及7月5日以来最低4.16-1/4美元。
农业部周一晚些时候报告，上周美国春麦生长优良率为69%，低于之前一周的70%，与分析师预期一致。
农业部报告还显示，美国冬麦收割完成率为76%，之前一周为66%，且略高于五年均值73%。
法国咨询机构Agritel称，德国今年小麦收成将为2,603万吨，同比下降1.9%。(完)
今日CBOT小麦期货预估成交量为77,989口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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