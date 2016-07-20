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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 05:00 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结下滑1%，跌至逾两周低点

路透芝加哥7月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫至逾两周低点，交易商称在小麦期货在隔夜交易时段意外走强后，出现一波获利了结卖压。

美国小麦在出口市场需求疲弱也给市场带来压力。

CBOT 9月、12月和3月小麦期货 均在周三创下合约新低。

全球小麦供应保持充足，黑海等产地小麦价格仍低于美国小麦。

分析师预计，美国农业部周四早将公布，周度出口销售美国小麦35-55万吨，之前一周为31.773万吨。

CBOT-9月小麦期货 收跌5美分，报每蒲式耳4.13美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为128,736口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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