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市场报道 | 2016年 7月 22日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因投资者回补空头

路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四走坚，交易商称，受助于一波低吸买盘和两日大跌后的空头回补。

全球库存充裕、美国冬麦丰产以及海外对美国供应的需求不旺限制涨幅。

CBOT软红冬麦期货未能升穿周三触及的高位。

美国农业部报告，上周出口销售美国小麦47.79万吨，与市场预期一致。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.17-3/4美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,068口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

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