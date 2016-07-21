芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因投资者回补空头

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四走坚，交易商称，受助于一波低吸买盘和两日大跌后的空头回补。
全球库存充裕、美国冬麦丰产以及海外对美国供应的需求不旺限制涨幅。
CBOT软红冬麦期货未能升穿周三触及的高位。
美国农业部报告，上周出口销售美国小麦47.79万吨，与市场预期一致。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.17-3/4美元，升4-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为105,068口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。