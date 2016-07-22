芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因投资基金回补空头

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大涨1.9%，交易商称，受助于投资基金空头回补。
全球库存充裕以及美国丰产在盘中多数时间令价格承压，但在期价接近本月稍早触及的近10年低点后，投资人开始回补空头。
CBOT软红冬麦期货 在20日布林格区间低端有技术支撑。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.25-1/4美元，升7-1/2美分。本周该合约升0.2%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为137,336口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0600 +0.25 +1.08 1.0513 美元/日圆 113.97 114.18 -0.18 -2.48 116.87 欧元/日圆 121.13 121.02 +0.09 -1.63 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0122 -0.30 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2072 1.2043 +0.24 -2.14 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3173 -0.17 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8562 6.8584 -0.03 -1.67 6.9726 澳元/美元
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)