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市场报道 | 2016年 7月 23日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因投资基金回补空头

路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大涨1.9%，交易商称，受助于投资基金空头回补。

全球库存充裕以及美国丰产在盘中多数时间令价格承压，但在期价接近本月稍早触及的近10年低点后，投资人开始回补空头。

CBOT软红冬麦期货 在20日布林格区间低端有技术支撑。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.25-1/4美元，升7-1/2美分。本周该合约升0.2%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,336口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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