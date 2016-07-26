芝加哥期市：CBOT小麦急挫3%，因全球库存庞大

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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路透芝加哥7月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急挫约3%，为7月1日以来最大单日跌幅，交易员称，夏季丰收后全球谷物库存充裕给价格带来压力。
近月CBOT-9月合约 下跌，之前三日连升，因担心欧盟主要出口地区的单产量下降。
根据年度作物巡察，美国北达科他州东南部地区的硬红冬麦单产量预计将低于平均产量，因今年早些时候天气乾旱。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.42美元，降14-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为115,754口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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