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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第三日，因供应充裕

路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第三日，交易商称，受累于美国夏季丰产导致供应充裕，以及竞争性作物玉米的价格更低。

小麦期价看似可能测试7月20日触及的近10年低位，近月CBOT-9月合约 盘中触及4.08-1/4美元的低位，合约低位为4.06-1/2美元。

美国农业部数据显示，上周出口销售美国小麦50.61万吨，在分析师预估区间内。

CBOT-12月小麦期货 跌4-1/4美分，结算价报4.37-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,274口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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