芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第三日，因供应充裕

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第三日，交易商称，受累于美国夏季丰产导致供应充裕，以及竞争性作物玉米的价格更低。
小麦期价看似可能测试7月20日触及的近10年低位，近月CBOT-9月合约 盘中触及4.08-1/4美元的低位，合约低位为4.06-1/2美元。
美国农业部数据显示，上周出口销售美国小麦50.61万吨，在分析师预估区间内。
CBOT-12月小麦期货 跌4-1/4美分，结算价报4.37-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为89,274口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。