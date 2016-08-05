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市场报道 | 2016年 8月 6日 星期六 04:54 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，9月合约领涨

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五收高，交易商称，因包括空头回补在内的技术性买盘提振，受套利交易带动，近月合约领涨。

CBOT-9月合约 领涨，结算价收高12-3/4美分，报每蒲式耳4.16美元。

芝加哥商业交易所(CME)报告，CBOT小麦合约登记交割的数量较之前一日减少了356口，至739口，这对9月小麦期货也有支撑作用。

法国农业部将今年软麦产量预估下调至30年最低，证实了市场对不利天气已影响欧洲最大谷物种植国产量的担忧。

本周9月小麦期货升8-1/4美分，或2%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为235,362口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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