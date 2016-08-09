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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收盘涨跌不一，盘中走势反复

路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二涨跌不一，现货月9月合约 收盘持平，因周一升至两周高位后的获利回吐抵消了对欧洲产量的担忧。

CBOT-9月合约 收盘持平于每蒲式耳4.17美元，全天在平盘上下反复波动。

咨询公司Agritel称，因受天气影响，法国软小麦产量料为2,868万吨，较2015年的创纪录产量低30%。

美国农业部周五将发布月度供需报告，路透调查的分析师预计政府将小幅上调2016/17年小麦产量和结转库存预估。

美国农业部周一晚些时候称，30%美国春小麦完成收割，高于18%的过去五年均值，94%的美国冬小麦完成收割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为169,498口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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