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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 05:16 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，农业部月度供需报告公布前有空头回补

路透芝加哥10月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商称，在备受关注的美国农业部月度供需报告公布前，受一轮空头回补带动。

小麦期货周二在窄幅区间内交投，CBOT-12月软红冬麦合约 阻力位在40日移动均线切入位，支撑位料在30日移动均线切入位。

美国农业部周二早公布，上周出口检验小麦43.2859万吨，符合市场预估。

CBOT-12月小麦期货 收升3-1/2美分，报每蒲式耳4.07-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,330口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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