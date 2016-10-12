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市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，跟随玉米和大豆期货跌势

路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商称因技术性卖盘，且受玉米和大豆期货跌势波及。

美国农业部在月度供需报告中上调了美国2016/17年度小麦结转库存预估至11.38亿蒲式耳，9月预估为11亿，这给小麦市场带来进一步压力。

CBOT-12月软红冬麦合约 收低10-1/2美分，报每蒲式耳3.96-3/4美元。

美国农业部周二晚公布，美国冬麦种植率为59%，略低于五年均值60%。

路透调查显示，澳洲小麦产量预计将接近创纪录的2,835万吨，但近期强降雨可能令小麦质量下降。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,049口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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