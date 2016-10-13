芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动劲升逾5%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬，交易商称，在周三大跌后今日出现空头回补带动反弹。
美元走软也带动了市场的升幅。
交易商表示，在出口市场的一系列活动带来进一步支撑，尽管美国小麦不太可能赢得太多生意。
CBOT-12月软红冬麦合约 劲升5.1%，触及8月26日来最高，并收在日高水准，报每蒲式耳4.16美元。
12月合约结算价在50日移动均线切入位之上，为6月21日来首次。
今日CBOT小麦期货预估成交量为147,184口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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