版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动劲升逾5%

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬，交易商称，在周三大跌后今日出现空头回补带动反弹。

美元走软也带动了市场的升幅。

交易商表示，在出口市场的一系列活动带来进一步支撑，尽管美国小麦不太可能赢得太多生意。

CBOT-12月软红冬麦合约 劲升5.1%，触及8月26日来最高，并收在日高水准，报每蒲式耳4.16美元。

12月合约结算价在50日移动均线切入位之上，为6月21日来首次。

今日CBOT小麦期货预估成交量为147,184口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐