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市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：小麦期货受技术性买盘带动上扬，录得去年6月来最大周度升幅

路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨1.1%，受周四收在关键技术点位后的一波后续技术性买盘以及空头回补带动。

交易商表示，对美国小麦出口商在未来几周可能赢得更多生意的希望给市场助力。

交投最活跃的CBOT软红冬麦合约 升至8月25日来最高。12月软红冬麦合约 收高5美分，报每蒲式耳4.21美元。

本周近月小麦合约大涨6.5%，录得去年6月来最大周度升幅。

美国农业部周五早公布，周度出口销售2016/17年度小麦49.1万吨，符合市场预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为151,019口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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