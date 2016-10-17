芝加哥期市：小麦期货连涨第三日，因空头回补

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连涨第三日，交易商称，因在价格升穿关键技术位后，投资基金空头回补。
指标CBOT-12月软红冬麦期货 升穿位于波林格区间高端的技术阻力位。
海外买家需求增强的迹象为小麦期价提供了进一步支撑，尽管对美国供应商在期货市场上赢取订单的能力的担忧限制了涨幅。
美国农业部周一报告，上周出口检验美国小麦45.0613万吨，高于之前一周的43.7414万吨，接近市场预估区间的低端。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.23-3/4美元，升2-3/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为92,806口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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