芝加哥期市：小麦期货连涨第三日，因空头回补

路透芝加哥10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连涨第三日，交易商称，因在价格升穿关键技术位后，投资基金空头回补。

海外买家需求增强的迹象为小麦期价提供了进一步支撑，尽管对美国供应商在期货市场上赢取订单的能力的担忧限制了涨幅。