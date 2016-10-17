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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 05:08 BJT

芝加哥期市：小麦期货连涨第三日，因空头回补

路透芝加哥10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连涨第三日，交易商称，因在价格升穿关键技术位后，投资基金空头回补。

指标CBOT-12月软红冬麦期货 升穿位于波林格区间高端的技术阻力位。

海外买家需求增强的迹象为小麦期价提供了进一步支撑，尽管对美国供应商在期货市场上赢取订单的能力的担忧限制了涨幅。

美国农业部周一报告，上周出口检验美国小麦45.0613万吨，高于之前一周的43.7414万吨，接近市场预估区间的低端。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.23-3/4美元，升2-3/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为92,806口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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