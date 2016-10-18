芝加哥期市：CBOT小麦下滑，因获利回吐

路透芝加哥10月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周二下跌，交易员称，因三日连涨后出现获利回吐。

美国农业部称，上周美国冬麦种植率为72%，接近73%的五年均值，但低于75%的分析师预估均值。