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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 05:10 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下滑，因获利回吐

路透芝加哥10月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周二下跌，交易员称，因三日连涨后出现获利回吐。

交易员称，基金持有大量空头头寸令跌幅受限。

美国农业部称，上周美国冬麦种植率为72%，接近73%的五年均值，但低于75%的分析师预估均值。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.20美元，降3-3/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为91,942口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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