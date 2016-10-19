版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 05:24 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，跟随玉米和大豆上扬走势

路透芝加哥10月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘小幅走高，跟随玉米和大豆上扬走势，交易员称，缺乏推动市场的消息。

CBOT-12月小麦合约 收高1/4美分，报每蒲式耳4.20-1/4美元。

小麦合约受到支撑，因商品基金持有的大量净空头头寸，令市场很容易受到阶段性的空头回补影响。

小麦反弹受限，因美国和全球作物供应充裕。

周二晚些时候登记交割的CBOT小麦合约数量减少33口，至429口。

今日CBOT玉米期货成交量预计为93,094口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐