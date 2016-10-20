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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，跟随商品市场普跌走势

路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易员称，跟随包括原油在内的商品市场的普跌走势，因美元 上涨，令美国商品在全球市场的吸引力下降。

CBOT-12月小麦 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳4.17美元。

美国农业部的出口销售报告显示，上周出口销售美国小麦51.38万吨，处于35-55万吨的分析师预估区间高端。

今日CBOT玉米期货成交量预计为73,962口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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