版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 22日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下滑，本周也下跌，受压于技术性卖盘和国内国际供应充裕。

美元上涨也给市场带来压力，令美国小麦在全球市场竞争力下降。美元指数 升至2月初以来最高水平，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期和欧元跌至七个月低位。

CBOT-12月小麦合约 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.14-1/2美元，本周下跌6-1/2美分，或1.5%。

中国法改委发布通知，为保护农户，2017年的小麦收购价将与今年一致。

今日CBOT玉米期货成交量预计为56,533口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐