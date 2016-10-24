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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货急跌近3%，因技术性卖盘和出口数据令人失望

路透芝加哥10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急跌近3%，交易商称，受累于技术性卖盘和周度出口销售数据令人失望。

CBOT-12月小麦期货 收跌0.12美元，报每蒲式耳4.02-1/2美元，盘中跌穿4.10美元附近的50日移动均线。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦24.4331万吨，低于分析师预估区间43.5-60万吨。

今日稍后农业部将公布周度作物生长报告，分析师预计，美国冬麦种植率为82%，之前一周为72%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为119,555口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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