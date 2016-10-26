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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 04:53 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦走高，因技术性买盘

路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走高，分析师称，因技术性买盘和有传闻称，投机客投资农产品以对冲通胀。

谷物市场上涨，美元兑一篮子货币 下跌，受围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策和美国大选的不确定性拖累。

CBOT-12月小麦期货 收高7-1/4美分，报每蒲式耳4.11-1/2美元。

基金持有大量CBOT小麦期货的净空头头寸，使得小麦期货很易受到一波波空头回补影响而走高，但美国和全球供应充裕限制涨幅。

分析师预计，美国农业部周四将报告，上周出口美国小麦35-55万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,775口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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