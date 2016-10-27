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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 05:14 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连续第三日上涨，因空头回补和出口数据强劲

路透芝加哥10月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，为连续第三日上涨，交易员称，受助于空头互补和强于预期的周度出口销售数据。

CBOT-12月小麦期货 收高3美分，报每蒲式耳4.14-1/2美元。

美国农业部报告称，上周出口销售美国小麦64.61万吨，高于分析师35-55万吨的预估区间。

基金持有大量CBOT小麦期货的净空头头寸，使得小麦期货很易受到一波波空头回补影响而走高。

国际谷物理事会将2016/17年度全球小麦产量预估上调100万吨，至7.48亿吨。美国农业部当前预计产量为7.4444亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为103,165口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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