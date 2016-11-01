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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：小麦期货收挫，跟随大豆和玉米市场跌势

路透芝加哥11月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，交易商称，因月初技术性卖盘，以及大豆和玉米市场下跌的外溢效应。

CBOT-12月小麦期货 收跌2美分，报每蒲式耳4.14-1/4美元。

美国农业部称，截至周日，美国冬麦种植完成率为86%，五年均值为88%。

农业部还报告，上周美国冬麦生长优良率为58%，低于之前一周的59%，上年同期为49%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为123,543口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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