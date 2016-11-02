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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回补

路透芝加哥11月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，在缺乏重大消息的情况下，市场受助于包括空头回补在内的技术性买盘。

CBOT-12月小麦期货 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳4.17-3/4美元，盘中触及10月20日以来最高4.20-1/4美元。

商品基金仍持有大规模CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。

全球谷物供应充裕仍在影响市场，限制了小麦期货涨幅。

今日CBOT小麦期货预估成交量为126,237口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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