版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因出口需求疲弱

路透芝加哥11月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌约1%，交易员称，受压于全球供应充裕和美国小麦出口需求疲弱。

小麦今日跑输小幅上涨的大豆和玉米。

美国农业部称，上周出口销售美国小麦23.49万吨，低于分析师预估，为6月1日开始的销售年度截至目前的最低水平。

CBOT-12月小麦期货 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳4.12美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,178口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐