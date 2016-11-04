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市场报道 | 2016年 11月 5日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦走高，因农业部月度报告前空头回补

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅走高，交易员称，因在下周二美国大选和周三发布月度供需报告前有少量空头回补。

本周，小麦期货上涨1.2%，前两周曾连续下跌。

路透调查的分析师预计，美国农业部下周三将小幅上调美国小麦结转库存预估。

CBOT-12月小麦期货 收高2-1/4美分，报每蒲式耳4.14-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,543口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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