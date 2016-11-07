芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周低点，因美元上涨

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至逾一周最低水准，交易商称，因美元上涨令美国小麦在全球出口市场成本更高。

小麦期货尾盘缩减跌幅，因在周二美国总统大选和周三美国农业部发布供需报告前投资人轧平仓位。

美元指数 攀升，令包括谷物在内的美国商品在部分全球市场相比较下更加昂贵。因来自俄罗斯和东欧的运费成本和谷物价格更低，美国小麦在出口市场已经失去了份额。