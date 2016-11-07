芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周低点，因美元上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至逾一周最低水准，交易商称，因美元上涨令美国小麦在全球出口市场成本更高。
小麦期货尾盘缩减跌幅，因在周二美国总统大选和周三美国农业部发布供需报告前投资人轧平仓位。
美元指数 攀升，令包括谷物在内的美国商品在部分全球市场相比较下更加昂贵。因来自俄罗斯和东欧的运费成本和谷物价格更低，美国小麦在出口市场已经失去了份额。
俄罗斯小麦价格连升七周。
美国农业部数据显示，截至11月3日该周出口检验美国小麦49.4154万吨，接近分析师预估区间的高端。
分析师预计，美国农业部在周一稍晚将公布美国冬麦的状况等级不变，种植率达到92%。
CBOT-12月小麦期货 收低4-1/4美分，报每蒲式耳4.10美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为142,920口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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