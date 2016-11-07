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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周低点，因美元上涨

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至逾一周最低水准，交易商称，因美元上涨令美国小麦在全球出口市场成本更高。

小麦期货尾盘缩减跌幅，因在周二美国总统大选和周三美国农业部发布供需报告前投资人轧平仓位。

美元指数 攀升，令包括谷物在内的美国商品在部分全球市场相比较下更加昂贵。因来自俄罗斯和东欧的运费成本和谷物价格更低，美国小麦在出口市场已经失去了份额。

俄罗斯小麦价格连升七周。

美国农业部数据显示，截至11月3日该周出口检验美国小麦49.4154万吨，接近分析师预估区间的高端。

分析师预计，美国农业部在周一稍晚将公布美国冬麦的状况等级不变，种植率达到92%。

CBOT-12月小麦期货 收低4-1/4美分，报每蒲式耳4.10美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为142,920口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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