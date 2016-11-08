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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，受助于大豆和玉米上涨

路透芝加哥11月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易员称，因玉米和大豆期货走高激发了空头回补。

CBOT-12月小麦期货 收高5-1/4美分，报每蒲式耳4.15-1/4美元。

交易员等着看美国总统大选如何影响美元走势，以及美国农业部是否会在周三发布的月度供需报告中做出重大调整。

路透调查的分析师预计，美国农业部将提高2016/17小麦结转库存预估。

美国农业部周一公布，58%的美国小麦完成了收割，与前周一致。

今日CBOT小麦期货预估成交量为237,156口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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