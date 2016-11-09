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市场报道 | 2016年 11月 10日 星期四 05:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，跟随玉米和大豆走势

路透芝加哥11月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，交易员称，受压于玉米和大豆下跌的外溢效应，此前美国农业部上调玉米和大豆的产量预估。

CBOT-12月小麦期货 收跌8-1/2美分，或2%，报每蒲式耳4.06-3/4美元，为两周半以来的最大百分比跌幅。

美元走强也给玉米市场带来压力。

小麦供应充裕抑制市场，此前美国农业部周三将2016/17美国小麦结转库存上调500万蒲式耳，也上调了全球小麦结转库存预估。

玉米和大豆价格下跌重压小麦市场，美国农业部意外上调玉米产量预估，大豆产量预估的上调幅度超过预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为231,981口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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