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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 05:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦续跌，因技术性卖盘和美元上涨

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周四续跌，至逾两周低位，交易员称，受压于技术性卖盘和美元上涨。

美元兑一篮子主要货币 触及约两周高位，令美国商品在出口市场上价格更昂贵。

周三美国农业部发布月度供需报告后，小麦市场仍有后续卖盘。该报告显示，美国小麦结转库存预估为11.43亿蒲式耳，符合分析师预估，但比10月的预估高500万蒲式耳。

美国农业部周四稍早称，上周出口销售美国小麦76.9581万吨，为6月以来最多，大幅高于分析师30-50万吨的预估区间。

CBOT-12月小麦期货 收跌2美分，报每蒲式耳4.04-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为191,141口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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