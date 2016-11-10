芝加哥期市：CBOT小麦续跌，因技术性卖盘和美元上涨

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周四续跌，至逾两周低位，交易员称，受压于技术性卖盘和美元上涨。

周三美国农业部发布月度供需报告后，小麦市场仍有后续卖盘。该报告显示，美国小麦结转库存预估为11.43亿蒲式耳，符合分析师预估，但比10月的预估高500万蒲式耳。