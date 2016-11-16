版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦跟随玉米和大豆收跌，但仍在区间内交易

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，交易员称，受玉米和大豆下跌的外溢效果影响，美元上涨也给市场带来压力。

美元指数 触及近14年高位，因预计美国政府加大支出可能会推高通胀，美元走强通常令美国商品在全球市场缺乏吸引力。

CBOT-12月小麦 收跌2美分，报每蒲式耳3.97美元，但仍在前一交易日的区间内波动。

今日CBOT小麦期货预估成交量为154,498口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐