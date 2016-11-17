芝加哥期市：CBOT小麦攀升，因预期明年美国小麦种植面积减少及空头回补

路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨，交易商称，因市场预期明年美国小麦种植面积减少，以及周度出口销售强劲促使投资人空头回补。

CBOT-12月小麦 收高6美分，报每蒲式耳4.03美元，盘中升至近一周高位4.06美元，略低于50日移动均线。

消息人士称，民间分析公司Informa Economics下调明年美国冬麦种植面积预估至3,376.1万英亩，之前预估为3,542.1万英亩。

Informa则预计明年美国各种小麦种植总面积为4,726.5万英亩，若果真如此，则是1919年美国农业部有记录以来最低。

美国农业部公布，截至11月10日的周度美国小麦出口销售为59.84万吨，在市场预估的40-60万吨区间高端。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，可能“相对较快”的升息后，美元指数触及多年高位，限制了小麦期货的升幅。

今日CBOT小麦期货预估成交量为131,002口。(完)

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