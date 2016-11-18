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市场报道 | 2016年 11月 19日 星期六 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因空头回补收高，本周升1.2%

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五收高，交易员称，因空头回补，及对美国大平原南部和美国东南部乾旱天气的担忧。

CBOT-12月小麦期货 收高5美分，报4.08美元，盘中升至11月10日以来最高的4.10美元。

根据最新的美国乾旱监控报告，上周的乾旱天气扩大至美国东南部和包括俄克拉荷马州、堪萨斯州和科罗拉多州在内的大平原各州的大部分地区。

美国气候预测中心发布的最新的90日天气前瞻报告显示，这些地区的乾旱天气将持续至明年2月。

今日CBOT小麦期货预估成交量为119,101口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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