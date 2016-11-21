版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和美元回软

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周一小幅收高，交易商称因技术性买盘以及美元从上周所创的13年高位回软。

CBOT-12月小麦期货 收高2-1/4美分，报4.10-1/4美元。

美元指数 连升十日后回落，美元走软令美国谷物对其他货币持有人而言吸引力增加。

对美国小麦种植面积减少以及美国大平原南部天气干燥的担忧也给市场带来进一步支撑。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦42.977万吨，符合市场预估的30-50万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为135,916口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐