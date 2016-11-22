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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦合约大多收高，现货月合约因价差交易下跌

路透芝加哥11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦合约周二大多收高，但现货月12月合约下跌，交易员称，盘中以技术交易为主的价差交易中现货月合约跑输远月合约。

CBOT-12月小麦合约 收跌3美分，报4.07-1/4美元，3月合约 收高1/4美分，报4.27-1/4美元。

美国农业部称，58%的美国冬麦评级为优良，较前周的59%有所下降，但符合分析师预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为147,413口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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