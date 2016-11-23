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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走高

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，交易员称，因周四感恩节假日前出现技术性卖盘及美元走高。美元上涨通常令美国作物对持有其他货币的投资人吸引力降低。

美元 急升至近14年最高，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月和明年升息。

CBOT-12月小麦合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳4.01-1/2美元。

12月合约 在11月30日的首个交割通知日进行交割的前景给价格增添压力。

包括芝加哥期交所在内的美国市场周四将因感恩节假日休市，周五恢复交易。

今日CBOT小麦期货预估成交量为157,889口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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