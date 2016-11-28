芝加哥期市：软红冬麦期货触及一周低位，因供应充裕和降雨预报

路透芝加哥11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一跌至一周低位，因供应充裕和预报将出现降雨。

天气预报称，美国三角洲干燥地区将迎来一定程度的降雨，这将有助于软红冬麦的生长。

美国农业部周一上午报告，上周出口检验美国小麦共计22.1985万吨，低于之前一周的43.4001万吨。分析师的预估区间为32.5-52.5万吨。

CBOT-12月小麦期货 下跌6-1/4美分，结算价报3.98-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为175,092口。(完)

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