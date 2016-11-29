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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下挫2%，出口需求疲弱给市场带来压力

路透芝加哥11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二下挫近2%，因小麦出口需求疲弱给市场带来压力。

技术性卖盘也重压小麦价格。CBOT-12月小麦期货 、3月小麦期货 和5月小麦期货 均触及合约低位。

周二盘中，CBOT-3月小麦合约跌穿20日波林格区间的低端。

CBOT-12月小麦期货 下跌5-1/2美分，结算价报3.84美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为161,246口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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