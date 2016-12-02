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市场报道 | 2016年 12月 3日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因低吸买盘上涨，但本周下跌3.6%

路透芝加哥12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易员称，受助于低吸买盘，在此前的六连跌中，大部分合约本周跌至合约低位。

交投最活跃的3月合约 收涨8-3/4美分，报每蒲式耳4.04-1/4美元。

但本周，该合约下跌15-1/4美分，或3.6%，为8月底以来的最大周度跌幅，反映出美国和全球小麦供应充裕。

CBOT-12月小麦合约共交割了591口。

今日CBOT小麦期货预估成交量为86,786口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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