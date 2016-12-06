芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因供应不断增加

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称，因加拿大小麦产量报告显示，未来几个月全球小麦供应过剩的情况将继续恶化。
美元走坚令小麦市场利空基调加重。
但交易商表示，空头回补限制了跌幅，近期连续六日的跌势将主要合约压低至历史低点，市场处于技术性超卖区域。
加拿大统计局报告，加拿大今年小麦产量达3,173万吨，略高于市场预期。
3月合约 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.06-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为74,085口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>