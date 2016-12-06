芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因供应不断增加

路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称，因加拿大小麦产量报告显示，未来几个月全球小麦供应过剩的情况将继续恶化。

但交易商表示，空头回补限制了跌幅，近期连续六日的跌势将主要合约压低至历史低点，市场处于技术性超卖区域。