版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因供应不断增加

路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称，因加拿大小麦产量报告显示，未来几个月全球小麦供应过剩的情况将继续恶化。

美元走坚令小麦市场利空基调加重。

但交易商表示，空头回补限制了跌幅，近期连续六日的跌势将主要合约压低至历史低点，市场处于技术性超卖区域。

加拿大统计局报告，加拿大今年小麦产量达3,173万吨，略高于市场预期。

3月合约 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.06-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为74,085口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐