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市场报道 | 2016年 12月 8日 星期四 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，受全球供应过剩拖累

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌逾1%，交易员称，因技术性卖盘和全球供应充裕。

CBOT-3月小麦 收跌5-3/4美分，报4.01美元，2017年12月之后的远月合约触及合约低位。

在美国农业部周五发布月度供需报告前，路透调查的分析师的平均预期为，政府将小幅下调2016/17年美国小麦结转库存预估。

CBOT报告，12月小麦合约交割10口。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,376口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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