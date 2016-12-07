芝加哥期市：CBOT小麦下跌，受全球供应过剩拖累

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌逾1%，交易员称，因技术性卖盘和全球供应充裕。

在美国农业部周五发布月度供需报告前，路透调查的分析师的平均预期为，政府将小幅下调2016/17年美国小麦结转库存预估。