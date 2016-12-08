芝加哥期市：CBOT小麦上涨，因印度暂停征收小麦进口税和基金空头回补

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四跳升逾1%，因基金空头回补，以及有消息称，印度将暂停对小麦征收进口税。

交易员还在美国农业部周五发布月度供需报告前调整头寸，路透调查的分析师平均预计，政府将小幅下调2016/17小麦结转库存预估。

CBOT-3月小麦 收涨7-1/4美分，报4.08-1/4美元，为该合约三日来首日上涨。

稳固的出口销售支撑了小麦价格。美国农业部称，上周出口销售美国小麦50.3万吨，高于30-50万吨的预估区间。

印度停止征收10%的小麦进口税，过去两年印度的干旱天气令库存枯竭。孟买的交易员称，印度可能在截至3月31日的本财年进口多达500万吨小麦，为2006-07财年以来最多。

今日CBOT小麦期货预估成交量为96,019口。(完)

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