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市场报道 | 2016年 12月 10日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周半高位，受空头回补带动

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连升第二日，交易商称，受技术性空头回补带动，尽管美国农业部库存预估大于预期。

美国农业部周五在月度供需报告中预计，美国小麦结转库存为11.43亿蒲式耳，同11月预估一致，但较市场预估值高400万蒲式耳。

美国农业部将全球小麦结转库存预估上调至2.5214亿吨，之前预估为2.4923亿吨，并将澳洲小麦产量预估由2,830万吨上调至3,300万吨。分析师原本预计全球小麦结转库存为2.5033亿吨。

CBOT-3月小麦 稍早跌穿10日移动均线，之后升穿10日和20日移动均线，触及11月28日来最高的4.17美元。

3月小麦收高8美分，报4.16-1/4美元，本周近月合约大涨2.2%，从12月1日触及的合约低位反弹。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,215口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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