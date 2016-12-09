芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周半高位，受空头回补带动

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连升第二日，交易商称，受技术性空头回补带动，尽管美国农业部库存预估大于预期。
美国农业部周五在月度供需报告中预计，美国小麦结转库存为11.43亿蒲式耳，同11月预估一致，但较市场预估值高400万蒲式耳。
美国农业部将全球小麦结转库存预估上调至2.5214亿吨，之前预估为2.4923亿吨，并将澳洲小麦产量预估由2,830万吨上调至3,300万吨。分析师原本预计全球小麦结转库存为2.5033亿吨。
CBOT-3月小麦 稍早跌穿10日移动均线，之后升穿10日和20日移动均线，触及11月28日来最高的4.17美元。
3月小麦收高8美分，报4.16-1/4美元，本周近月合约大涨2.2%，从12月1日触及的合约低位反弹。
今日CBOT小麦期货预估成交量为87,215口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>