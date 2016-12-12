芝加哥期市：CBOT小麦期货小涨，盘初下滑后出现技术性买盘和空头回补

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透芝加哥12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一小涨，在盘初下跌后出现技术性买盘和空头回补。
美国中西部的东部地区周末降雪，交易商称，这会保护休眠的作物不受本周寒冷天气伤害，小麦期货因此在盘初下滑。
但指标3月软红冬麦 在五日移动均线寻获支撑。
美国农业部周一早公布，周度出口检验小麦44.0805万吨，之前一周为54.6142万吨，分析师原本预估为30-50万吨。
3月小麦收高1美分，报4.17-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为75,275口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。