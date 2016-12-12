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市场报道 | 2016年 12月 13日 星期二 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货小涨，盘初下滑后出现技术性买盘和空头回补

路透芝加哥12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一小涨，在盘初下跌后出现技术性买盘和空头回补。

美国中西部的东部地区周末降雪，交易商称，这会保护休眠的作物不受本周寒冷天气伤害，小麦期货因此在盘初下滑。

但指标3月软红冬麦 在五日移动均线寻获支撑。

美国农业部周一早公布，周度出口检验小麦44.0805万吨，之前一周为54.6142万吨，分析师原本预估为30-50万吨。

3月小麦收高1美分，报4.17-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,275口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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