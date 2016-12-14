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市场报道 | 2016年 12月 15日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收涨，因空头回补

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走坚，指标CBOT-3月软红冬麦合约 收于平盘之上，因尾盘出现一些投资基金的空头回补交易。

尾盘的拉升将CBOT-3月合约推至30日移动均线切入位之上，自11月8日以来首次收于该关键技术水准之上。

小麦合约连续五日上涨，期间累积升幅达4.3%。

3月小麦 收高1/2美分，报4.18美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为52,342口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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