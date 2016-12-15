芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美元走强

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，结束五日连涨，交易商称，因美元走强打压出口市场对美国小麦的需求。

美元走强使得在全球小麦供应充裕的情况下，以美元计价的小麦对于海外买家而言更昂贵。