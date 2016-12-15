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市场报道 | 2016年 12月 16日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美元走强

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，结束五日连涨，交易商称，因美元走强打压出口市场对美国小麦的需求。

美元走强使得在全球小麦供应充裕的情况下，以美元计价的小麦对于海外买家而言更昂贵。

指标CBOT-3月软红冬麦期货 跌至30日移动均线之下，11月22日以来首次收在这一主要技术水准之下。该合约收跌8-3/4分，报每蒲式耳4.09-1/4美元。

美国农业部报告，上周出口销售2016/17年度美国小麦53.14万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,315口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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