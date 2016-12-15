芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美元走强

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，结束五日连涨，交易商称，因美元走强打压出口市场对美国小麦的需求。
美元走强使得在全球小麦供应充裕的情况下，以美元计价的小麦对于海外买家而言更昂贵。
指标CBOT-3月软红冬麦期货 跌至30日移动均线之下，11月22日以来首次收在这一主要技术水准之下。该合约收跌8-3/4分，报每蒲式耳4.09-1/4美元。
美国农业部报告，上周出口销售2016/17年度美国小麦53.14万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为82,315口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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